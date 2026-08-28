Дементьев: не стоит оценивать и судить «Трактор» по предсезонным турнирам

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился ожиданиями от игры «Трактора» в новом сезоне КХЛ.

«Не стоит оценивать и судить «Трактор» по предсезонным турнирам и играм. Неизвестно, каких результатов сможет добиться команда в реальном чемпионате. Хороший пример – «Торпедо» прошлого года. На предсезонном турнире команда мало что выигрывала, если вообще что-то выиграла, но показала шикарный результат в регулярке. По предсезонке вряд ли кто такого ожидал.

Сейчас у нового североамериканского тренера стоит задача проверить состав, сочетания, да и просто понять, кто есть у него в распоряжении. Так что стоит дождаться официальных игр, когда работа будет уже вестись совсем по-другому», — цитирует Дементьева