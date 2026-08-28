Кравчук: селекция ЦСКА велась в координации с тренерским штабом, это очень важно

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о селекционной работе ЦСКА в нынешнее межсезонье.

— Кто выиграл летнюю селекцию в КХЛ?

— Ответа на этот вопрос ни у кого нет, всё покажет сезон. Но есть несколько столичных команд, которые были активны на трансферном рынке и существенно укрепились.

— Кто именно?

— Навскидку назову ЦСКА. Хайруллин, Барак, Мамин – в атаке, Замула – в обороне, всё это точечные и перспективные усиления. Первый матч Кубка мэра Москвы со «Спартаком» — подтверждение.

Со стороны кажется, что в это