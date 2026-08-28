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«Одна из задач, поставленных президентом страны». Морозов — о самоокупаемости клубов КХЛ

«Одна из задач, поставленных президентом страны». Морозов — о самоокупаемости клубов КХЛ
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что о самоокупаемости клубов лиги говорить рано, однако за последние годы доля коммерческих доходов выросла с 7,6% до 25% бюджета у большинства команд.

— Реально ли говорить о самоокупаемости клубов КХЛ?
— На сегодняшний день — нет. Но это одна из главных задач, которую поставил перед лигой президент страны. Ещё пять лет назад доля собственных коммерческих доходов в клубах составляла 7,6%. К 2023 году мы ставили себе задачу достичь 25% от общего бюджета, но тогда это условие почти никто не выполнил. Поэтому цель была перенесена в стратегию развития до 2026 года — и сейчас ситуация кардинально изменилась. Большинство клубов уже достигли 25%, некоторые превысили. В