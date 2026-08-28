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Кизимов: хоккейная идеология «Северстали» мне понятна, такое я люблю

Кизимов: хоккейная идеология «Северстали» мне понятна, такое я люблю
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Нападающий Семён Кизимов после перехода из «Автомобилиста» в «Северсталь» высказался об адаптации в череповецком клубе.

— «Северсталь» — новая для вас команда, как впечатления от адаптации?
— Всё супер, тут новый, совсем другой тренировочный процесс, новый быт. Всё в новинку. Хоккейная идеология «Северстали» мне понятна. Такой хоккей я люблю, в том виде, как его преподают здесь. Так что постараюсь как можно быстрее влиться в коллектив и помогать команде. Когда я играл за другие клубы и выходил на матчи с «Северсталью», приходилось постоянно бегать без шайбы и пытаться её отобрать. Причём не всегда это получалось. Такое себе удовольствие, я вам скажу. А теперь я перешёл сюда и оказался по другую сторону баррикад. Мы постоянно владеем шайбо