Дементьев — о ЦСКА: у меня есть один момент, который вызывает вопросы

Агент Алексей Дементьев высказался о работе ЦСКА над усилением состава в межсезонье.

«ЦСКА в принципе является законодателем больших шагов в межсезонье каждый год, потому что амбиции и спонсоры после побед в Кубке Гагарина, конечно, ставят большие цели. Единственный момент, который у меня вызывает вопросы, — это всё-таки большое количество личностей, поменянных в составе. Понятно, что тренерский штаб имеет долгосрочный контракт, они видят и знают тот коллектив, именно людей, с которыми им по пути идти дальше. Поэтому они, наверное, поменяли тех, кто не подходил им, потому что по хоккейным качествам это был сильный состав и год назад», — цитирует Дементьева LiveResult.