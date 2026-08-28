Защитник ЦСКА Хэмилтон сравнил системы игры Никитина и Квартальнова

Канадский защитник ЦСКА Роб Хэмилтон сравнил системы игры тренеров Игоря Никитина и Дмитрия Квартальнова.

— Вас нельзя назвать защитником-домоседом: вы активно подключаетесь к атаке. Насколько вам близок строгий хоккей Игоря Валерьевича Никитина?

— Да, нужно более строго действовать по системе в своей зоне и в нейтральной зоне. Но в атаке, как мне кажется, по сравнению с прошлым годом в «Динамо» Минск нам позволяется больше свободы. Нужно лишь правильно занимать свои места, но свободы действительно стало больше.

— Можете ли назвать особенности, которые вы увидели в хоккее Никитина, но не встречали в других командах?

— Пожалуй, нет. Потому что, как я уже гово