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Защитник ЦСКА Хэмилтон сравнил системы игры Никитина и Квартальнова

Защитник ЦСКА Хэмилтон сравнил системы игры Никитина и Квартальнова
Комментарии

Канадский защитник ЦСКА Роб Хэмилтон сравнил системы игры тренеров Игоря Никитина и Дмитрия Квартальнова.

— Вас нельзя назвать защитником-домоседом: вы активно подключаетесь к атаке. Насколько вам близок строгий хоккей Игоря Валерьевича Никитина?
— Да, нужно более строго действовать по системе в своей зоне и в нейтральной зоне. Но в атаке, как мне кажется, по сравнению с прошлым годом в «Динамо» Минск нам позволяется больше свободы. Нужно лишь правильно занимать свои места, но свободы действительно стало больше.

— Можете ли назвать особенности, которые вы увидели в хоккее Никитина, но не встречали в других командах?
— Пожалуй, нет. Потому что, как я уже гово