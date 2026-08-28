«Попытка давления на «Виннипег», но и отчаяние». Экс-голкипер НХЛ — о решении Хеллебайка

Экс-вратарь клубов НХЛ, а ныне хоккейный аналитик Мартин Бирон прокомментировал решение голкипера Коннора Хеллебайка публично запросить обмен из «Виннипег Джетс».

«Думаю, этому есть несколько причин. Во-первых, это попытка оказать давление на «Виннипег Джетс». Но здесь также присутствует и отчаяние. Интересно, что тренировочные лагеря откроются через пару недель, если Коннор Хеллебайк хочет обмена и публично об этом заявил, возможно, он не явится в лагерь. Тогда «Виннипег» его отстранит, а дальше всё будет развиваться по нарастающей», — заявил Бирон в эфире TSN.