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«Хочу играть в самом конкурентом чемпионате». Ремпал — о решении остаться в КХЛ

«Хочу играть в самом конкурентом чемпионате». Ремпал — о решении остаться в КХЛ
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал о причинах продления контракта с уфимским клубом.

– Летом вы продлили контракт с Уфой. Сложно ли было принять решение? Что стало ключевым фактором?
– Знаете, я не из тех игроков, кто любит скакать из одного клуба в другой ради того, чтобы быстро выиграть кубок. Мне нравится пустить корни в команде, обосноваться в ней и вместе со своими ребятами поступательно достичь цели. Уфа – город, который достоин чемпионства. У нас прекрасные болельщики, прекрасная организация, мне нравится, что у нас сохраняется костяк команды, и все па