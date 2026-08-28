«Хочу играть в самом конкурентом чемпионате». Ремпал — о решении остаться в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал о причинах продления контракта с уфимским клубом.

– Летом вы продлили контракт с Уфой. Сложно ли было принять решение? Что стало ключевым фактором?

– Знаете, я не из тех игроков, кто любит скакать из одного клуба в другой ради того, чтобы быстро выиграть кубок. Мне нравится пустить корни в команде, обосноваться в ней и вместе со своими ребятами поступательно достичь цели. Уфа – город, который достоин чемпионства. У нас прекрасные болельщики, прекрасная организация, мне нравится, что у нас сохраняется костяк команды, и все па