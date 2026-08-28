Нападающий минского «Динамо» Липский рассказал о требованиях Брылина

Форвард минского «Динамо» Даниил Липский рассказал о требованиях главного тренера Сергея Брылина к команде и индивидуальной работе над развитием игроков.

— Какие основные требования к команде от Сергея Владимировича Брылина?

— Сергей Владимирович требует, чтобы мы быстрее всё делали, быстрее принимали решения и старались играть как можно быстрее.

— Работает ли Сергей Владимирович с игроками индивидуально?

— Пока мы работаем звеньями. Сейчас идут турниры, на которых, наверное, ещё формируются и нарабатываются сочетания, тренеры смотрят, кто с кем лучше взаимодействует. А если вы имеете в виду работу именно в плане индивидуального развития, то у нас есть тренер по развитию — Дмитрий Владиславович Остапенко. Мы с ним очень много работаем, и я благодаря ему многому научился. Достаточно много времени проводим вместе на тренировках и занимаемся индивидуально, — цитирует Липского «Советский спорт».