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Тодд: мне очень нравилось в «Ак Барсе», но я рад оказаться в «Металлурге»

Тодд: мне очень нравилось в «Ак Барсе», но я рад оказаться в «Металлурге»
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Нападающий «Металлурга» Нэйтан Тодд объяснил, чем его заинтересовало предложение из Магнитогорска. В межсезонье канадский нападающий не продлил контракт с «Ак Барсом».

— Какие ваши первые впечатления от Магнитогорска?
— Это город трудолюбивых людей. Здесь любят хоккей, команда всегда сильная. С парнями в команде я хорошо общаюсь, сотрудники клуба очень помогали мне и моей жене.

— С самим городом уже хорошо познакомились?
— Я живу рядом с новым парком, который сейчас строят. Он выглядит действительно очень здорово. Сейчас я много времени провожу на арене, но мы с женой обязательно будем больше гулять и знакомиться с городом.

— Чем вас заинтересовало предложение из Магнитогорска?
— Здесь всегда сильная команда, которая играет на победу, именно за этим я сюда приехал. В последние годы я был близок к Кубку Гагарина. И я хочу пройти весь победный путь в плей-офф до конца.

— Почему вы решили не остаться в «Ак Барсе»?
— В Казани всё было замечательно, мы далеко прошли в плей-офф, и мне там очень нравилось. Было непросто принять решение не возвращаться туда. Но я очень рад, что оказался в Магнитогорске, с нетерпением жду начала сезона, — цитирует Тодда «РБ Спорт».