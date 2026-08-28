Тодд: мне очень нравилось в «Ак Барсе», но я рад оказаться в «Металлурге»

Нападающий «Металлурга» Нэйтан Тодд объяснил, чем его заинтересовало предложение из Магнитогорска. В межсезонье канадский нападающий не продлил контракт с «Ак Барсом».

— Какие ваши первые впечатления от Магнитогорска?

— Это город трудолюбивых людей. Здесь любят хоккей, команда всегда сильная. С парнями в команде я хорошо общаюсь, сотрудники клуба очень помогали мне и моей жене.

— С самим городом уже хорошо познакомились?

— Я живу рядом с новым парком, который сейчас строят. Он выглядит действительно очень здорово. Сейчас я много времени провожу на арене, но мы с женой обязательно будем больше гулять и знакомиться с городом.

— Чем вас заинтересовало предложение из Магнитогорска?

— Здесь всегда сильная команда, которая играет на победу, именно за этим я сюда приехал. В последние годы я был близок к Кубку Гагарина. И я хочу пройти весь победный путь в плей-офф до конца.

— Почему вы решили не остаться в «Ак Барсе»?

— В Казани всё было замечательно, мы далеко прошли в плей-офф, и мне там очень нравилось. Было непросто принять решение не возвращаться туда. Но я очень рад, что оказался в Магнитогорске, с нетерпением жду начала сезона, — цитирует Тодда «РБ Спорт».