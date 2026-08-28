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Шелдон Ремпал высказался о совместной игре с Евгением Кузнецовым в «Салавате Юлаеве»

Шелдон Ремпал высказался о совместной игре с Евгением Кузнецовым в «Салавате Юлаеве»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прокомментировал совместную игру с Евгением Кузнецовым в уфимском клубе.

– Чем больше всего вам запомнилось время, проведённое вместе с Евгением Кузнецовым в команде?
– Евгений Кузнецов — это тот человек, который умеет наслаждаться жизнью и делает так, чтобы другие люди улыбались. От него исходил мощный позитив как на льду, так и в раздевалке, поэтому нам будет его не хватать.

– Вам было сложно вместе с ним играть?
– Хочу сказать, что я очень уважаю его карьеру, которая у него сейчас продолжается в «Сибири». Евгений Кузнецов – фантастически одарённый нападающий, который очень круто видит площадку, поэтому с ним мне было очень легко и комфортно играть, — цитирует Ремпала сайт КХЛ.

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