Кудашов — о Гусеве: сначала прилепили клише про пиво. Теперь про «свободного художника»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (6:0) и ответил на вопрос о возможном переходе Никиты Гусева в уральский клуб.

– Нормальная хорошая игра получилась. Сыграли строго и организованно, реализовали свои моменты. Причём не все, были и ещё. Но что тут говорить? И счёт хороший, да вроде и игра красивая.

– Вопрос про Никиту Гусева: если отбросить финансовую сторону вопроса, вам был бы нужен такой игрок, или подобная роль уже занята Спронгом?

– Какая роль?

– Свободного художника и внесистемного хоккеиста.

– А Никита у нас свободный художник?

– Мне казалось, что в вашем «Динамо