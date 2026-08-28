15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Лада. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — о Гусеве: сначала прилепили клише про пиво. Теперь про «свободного художника»

Кудашов — о Гусеве: сначала прилепили клише про пиво. Теперь про «свободного художника»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (6:0) и ответил на вопрос о возможном переходе Никиты Гусева в уральский клуб.

– Нормальная хорошая игра получилась. Сыграли строго и организованно, реализовали свои моменты. Причём не все, были и ещё. Но что тут говорить? И счёт хороший, да вроде и игра красивая.

– Вопрос про Никиту Гусева: если отбросить финансовую сторону вопроса, вам был бы нужен такой игрок, или подобная роль уже занята Спронгом?
– Какая роль?

– Свободного художника и внесистемного хоккеиста.
– А Никита у нас свободный художник?

– Мне казалось, что в вашем «Динамо