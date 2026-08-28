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«Команда так быстро не строится». Кудашов — о начале работы в «Автомобилисте»

«Команда так быстро не строится». Кудашов — о начале работы в «Автомобилисте»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал начало работы в уральском клубе.

– Можно ли сказать, что сегодня получилось буквально всё?
– Получилось многое. Хотя если сейчас начать разбирать игру, то всё равно увидишь какие-то моменты, которые надо однозначно исправлять, улучшать, где мы недорабатывали. Пока не посмотришь, чётко ответить на ваш вопрос не смогу.

– Как вам в целом ощущается в кресле главного тренера «Автомобилиста»? Есть ли нововведения в команде?
– Давайте попробуем по порядку. Конечно, нововведения были. Новая организация, новый коллектив, новый тренерский штаб, новые требования, новый стадион — всё новое. Начиная от организации тренировочного и командных процессов, коллектива, модели игры и тому подобного, поверьте мне, мы ещё находимся в начальном этапе. Команда так быстро не строится. Мы в самом начале пути. У нас ещё будут сложные моменты.

– Можно ли сказать, что решилась проблема с созданием российского сильного костяка?
– Ну, я ещё в «Динамо» и в других командах никогда не делил игроков на русских и иностранцев. Есть игроки, которые говорят на разных языках. Так получилось, что человечество разделили по языкам. Есть игроки, которые объединяют коллектив. Но ещё раз повторюсь, что мы стараемся, чтобы все игроки у нас были одинаковы в команде, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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