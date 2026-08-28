Кудашов — о календаре «Автомобилиста» в сезоне КХЛ: я такого никогда не видел

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал календарь уральского клуба в новом сезоне.

– Большую часть предсезонной подготовки вы провели в Екатеринбурге, что меня удивило, потому что в «Динамо» вы практиковали иной подход. Остались в своём городе, потому что у клуба шикарные условия, или вы пересмотрели подход к предсезонке?

– Буду откровенен. Мы хотели поехать в Минск – туда, куда ездили с «Динамо» – на «Чижовку». Но место уже было занято. А больше никуда и смысла не было.

– Вне состава сегодня остался легенда «Автомобилиста» Никита Трямкин. И если оценить вашу защиту, понятно, что один взрослый защитник постоянно будет находиться в ротации и когда начнутся официальные матчи. Это головная боль, что каждый раз нужно находить слова, чтобы все всё понимали?

– На самом деле, это вообще не головная боль, потому что если взять восемь взрослых хоккеистов… Не хочу сглазить, но, как правило, один всё равно постоянно травмируется. И остаётся семь, поэтому и нет головной боли. А так – все люди взрослые и адекватные – поэтому всё понимают. У нас вообще такой график сложнейший, которого я никогда не видел: шесть раз по четыре игры на выезде. Я такого не встречал никогда. Поэтому нужно будет и силы экономить.

– Недавно к команде присоединился мастеровитый форвард Адам Ружичка, который сегодня показал, что он знает, откуда забиваются голы. Но как в целом оцените его состояние на сейчас?

– Не хочется сейчас говорить на эту тему. Когда прой