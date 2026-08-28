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Хмелевски — о Хейзе: игрок с огромным опытом, который не помешает любой команде

Хмелевски — о Хейзе: игрок с огромным опытом, который не помешает любой команде
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Форвард «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о новичке клуба нападающем Кевине Хейзе, который пополнил состав команды 25 августа.

– Серьёзно изменился состав у «Ак Барса», насколько это чувствуется?
– Я уже отметил, что нужно привыкать к новым партнёрам, у каждого новая роль в команде, которую он должен принимать.

– Что можете сказать о новичке Кевине Хейзе?
– Это игрок с огромным опытом, который не помешает любой команде. Я рад, что у нас появился ещё один легионер, могу с ним поговорить на английском. Думаю, Кевин усилит наш состав. Рад, что он в Казани, – приводит слова Хмелевски официальный сайт «Ак Барса».

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