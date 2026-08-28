«Барыс» проиграл СКА-ВМФ в серии буллитов на турнире имени Николая Пучкова

Сегодня, 28 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались местный СКА-ВМФ и «Барыс» из Астаны. Игра завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.

На 29-й минуте нападающий «Барыса» Кирилл Ляпунов забил первый гол. На 40-й минуте форвард СКА-ВМФ Никита Сураев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное врем