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СКА-ВМФ — Барыс, результат матча 28 августа 2026 года, счет 2:1 Б, турнир имени Николая Пучкова

«Барыс» проиграл СКА-ВМФ в серии буллитов на турнире имени Николая Пучкова
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Сегодня, 28 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались местный СКА-ВМФ и «Барыс» из Астаны. Игра завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
28 августа 2026, пятница. 14:00 МСК
СКА-ВМФ
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Ляпунов (Томпсон, Дэй) – 28:50 (5x4)     1:1 Сураев (Шевченко, Кабуш) – 39:47 (5x4)     2:1 Казаков – 65:00    

На 29-й минуте нападающий «Барыса» Кирилл Ляпунов забил первый гол. На 40-й минуте форвард СКА-ВМФ Никита Сураев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное врем