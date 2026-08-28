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Атанасов ответил, чем отличаются тренировочные процессы Ларионова и Исакова

Атанасов ответил, чем отличаются тренировочные процессы Ларионова и Исакова
Комментарии

Нападающий СКА Василий Атанасов высказался о тренерах Игоре Ларионове и Алексее Исакове. В это межсезонье форвард перешёл в армейскую команду из «Торпедо». Напомним, нижегородский клуб назначил Исакова главным тренером в мае 2025 года. На этом посту он сменил Ларионова, который сейчас возглавляет СКА.

– Ларионов — человек общительный, яркий. Алексей Исаков наоборот: односложные пресс-конференции, мизер эмоций. На раздевалке «Торпедо» смена тренера год назад как отразилась?
– Не сказать, что на поведении игроков она отразилась существенно. Подходы у этих специалистов, да, разные. Игорь Николаевич общительный, постоянно обсуждали с ним какие-то игровые моменты. Просто подойти, спросить как дела, что нового, он тоже может. За годы совместной работы я привык к такой манере.

Алексей Геннадьевич в этом плане другой – более сдержанный, немногословный. На то, чтобы перестроиться под новую модель поведения тренера, привыкнуть к ней, время игрокам, конечно, понадобилось.

– Их тренировочные процессы чем отличаются?
– Игорь Николаевич требует быстрее распоряжаться шайбой, что