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Фридман — о Макаре: продление контракта с «Колорадо» уже близко. Он будет огромным

Фридман — о Макаре: продление контракта с «Колорадо» уже близко. Он будет огромным
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился информацией о переговорах «Колорадо Эвеланш» о новом контракте с защитником Кейлом Макаром.

«Долгожданное продление контракта Кейла Макара с «Колорадо» уже близко. Он будет огромным… но это критически важная сделка для «Эвеланш», – написал Фридман в социальной сети Х.

У 27-летнего канадца остался один год по действующему соглашению с кэпхитом $ 9 млн. С 1 июля «Колорадо» может продлить контракт с Макаром. В следующем году он может стать неограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном чемпионате защитник провёл 75 матчей, в которых забросил 20 шайб и сделал 59