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«Выпускаем Кракена». «Адмирал» показал новый шлем Ивана Кульбакова на сезон-2026/2027

«Выпускаем Кракена». «Адмирал» показал новый шлем Ивана Кульбакова на сезон-2026/2027
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Хоккейный клуб «Адмирал» показал новый шлем голкипера команды Ивана Кульбакова на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

На шлеме изображены Кракен, Весёлый Роджер с саблями, якорь — эмблема клуба, флаги России и Беларуси, а также имя дочери хоккеиста — Стефания.

«Выпускаем Кракена — новая маска Ивана Кульбакова!» — говорится в сообщении команды.

Фото: ХК «Адмирал»

Фото: ХК «Адмирал»

Фото: ХК «Адмирал»

Состав дальневосточной команды 29-летний вратарь пополнил по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Торпедо». В прошедшем регулярном чемпионате Иван провёл 20 матчей за нижегородский клуб, одержав семь побед. В составе «Адмирала» на счету Кульбакова 15 игр и пять побед при коэффициенте надёжности 2,56 и 91,3% отражённых бросков.