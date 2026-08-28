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Спортивный директор «Динамо» — о переговорах с Гусевым: Никита взял паузу

Спортивный директор «Динамо» — о переговорах с Гусевым: Никита взял паузу
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Бадюков рассказал о ходе переговоров с нападающим Никитой Гусевым. 31 мая у форварда завершился контракт с бело-голубыми, за которых он выступал с 2023 года. Хоккеист является неограниченно свободным агентом.

«Переговоры с Гусевым изначально шли больше двух с половиной месяцев. Были разные варианты, предлагались разные условия. Есть определённые моменты, на которые мы не могли пойти. Никита сейчас взял паузу, рассматривает и другие варианты. Мы идём своим путём, смотрим усиление. Много раз разговаривали с ним, встречались с агентами, на данный момент такая ситуация», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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