Спортивный директор «Динамо» — о переговорах с Гусевым: Никита взял паузу

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Бадюков рассказал о ходе переговоров с нападающим Никитой Гусевым. 31 мая у форварда завершился контракт с бело-голубыми, за которых он выступал с 2023 года. Хоккеист является неограниченно свободным агентом.

«Переговоры с Гусевым изначально шли больше двух с половиной месяцев. Были разные варианты, предлагались разные условия. Есть определённые моменты, на которые мы не могли пойти. Никита сейчас взял паузу, рассматривает и другие варианты. Мы идём своим путём, смотрим усиление. Много раз разговаривали с ним, встречались с агентами, на данный момент такая ситуация», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.