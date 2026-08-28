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Тамбиев — о задаче «Динамо» на сезон: Кубок Гагарина. Просто так собрались, что ли?

Тамбиев — о задаче «Динамо» на сезон: Кубок Гагарина. Просто так собрались, что ли?
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2 ОТ) на Кубке мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2026, пятница. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Сероух (Ткачёв) – 17:41 (5x4)     1:1 Меркли (Сикьюра, Уил) – 24:24 (5x4)     2:1 Никонов – 39:22 (5x5)     2:2 Ткачёв (Фирстов, Сероух) – 46:26 (5x5)     3:2 Ожиганов (Римашевский, Меркли) – 61:45 (3x3)    

— Накал борьбы уровня чемпионата сегодня был. Мне не очень понравился первый период, не очень вошли в игру. Сделали поправки в перерыве, во втором периоде начали играть в свой хоккей цепляться за шайбу, перехватили инициативу. Немножко смазали третий период, начали прижиматься, делать много ненужных пробросов. Команда проявила характер, хороший гол в овертайме забила. Победы окрыляют, дают атмосферу хорошую, ребята в раздевалке улыбаются. Но впереди у нас ещё много работы.

— Какая за