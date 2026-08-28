Тамбиев — о задаче «Динамо» на сезон: Кубок Гагарина. Просто так собрались, что ли?

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2 ОТ) на Кубке мэра Москвы.

— Накал борьбы уровня чемпионата сегодня был. Мне не очень понравился первый период, не очень вошли в игру. Сделали поправки в перерыве, во втором периоде начали играть в свой хоккей цепляться за шайбу, перехватили инициативу. Немножко смазали третий период, начали прижиматься, делать много ненужных пробросов. Команда проявила характер, хороший гол в овертайме забила. Победы окрыляют, дают атмосферу хорошую, ребята в раздевалке улыбаются. Но впереди у нас ещё много работы.

— Какая за