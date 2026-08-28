Алексей Бадюков впервые прокомментировал назначение на пост генменеджера «Динамо»

Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Бадюков высказался о своём назначении на пост генменеджера клуба.

— Прежде всего хотел бы сказать большое спасибо всей нашей динамовской семье и высшему руководству за оказанное доверие. Рад представлять часть семьи, я динамовец с шести лет, и это ответственный пост и ответственное решение. Чувствую ответственность перед болельщиками и перед всей нашей большой командой. Будем стараться делать всё правильно во благо нашего клуба.

– Пресс-конференция продлилась практически час, но её продолжительность обусловлена тем, что вы были недоступны для комментариев. Почему так было и готовы ли вы сейчас вернуть ту открытость, которая была свойственна руководству «Динамо»?

– Что касается меня лично, я всегда готов к общению. Дело в том, что у нас было не так много времени, но было много работы. По опыту решил, что меньше слов, больше дела. Когда сделаем дело, тогда будет что обсуждать. Говорить о будущем – это одно. Говорить о сделанном – совсем другое. Все, кто меня знает, понимают, что я всегда готов объяснить по трансферам и по каким-то моментам. Но давайте сначала сделаем дело, а потом будем общаться, – передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.