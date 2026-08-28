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Путин посетил ледовый дворец «Volga Арена» в Нижнем Новгороде

Путин посетил ледовый дворец «Volga Арена» в Нижнем Новгороде
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Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород посетил универсальный многофункциональный спортивный комплекс «Volga Арена». Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

Отмечается, что глава государства кратко пообщался с юными хоккеистами детских команд «Торпедо» и «Юность», а также оставил автограф на клюшке, свитере и плакате.

Ледовый дворец «Volga Арена» ввели в эксплуатацию в августе 2026 года. Планируется, что в ближайшее время стадион станет домашней площадкой «Торпедо». «Volga Арена» состоит из основной арены с трибунами вместимостью 12 тыс. человек и двух тренировочных площадок на 250 человек. Одна из тренировочных арен может использоваться для проведения соревнований по следж-хоккею. Входные группы оборудованы всем необходимым для доступа маломобильных граждан.

Предполагается, что новый спорткомплекс станет частью культурно-спортивного кластера города, в том числе за счёт современного светового и звукового оборудования, позволяющего проводить концерты и прочие массовые мероприятия на основной арене.

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Ледовый дворец «Volga Арена» в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию