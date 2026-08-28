В московском «Динамо» объяснили расторжение игрока, который был подписан в это межсезонье

Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Бадюков рассказал, почему клуб отказался от защитника Кристиана Хенкеля. Игрок обороны подписал контракт с бело-голубыми 9 июня, а 21 августа соглашение было расторгнуто.

– Объясните отказ от опытного белорусского защитника Кристиана Хенкеля после всего одного контрольного матча. Он вас так сильно разочаровал или вариант с Лукой Профакой показался вам перспективнее?

– Отвечу так, что Кристиан был одним из первых, кого «Динамо» подписало в межсезонье. Он изначально рассматривался как защитник ротации. В тот момент у нас не было ни Зборовского, ни Блажиевского, ни варианта с Новиковым. Долго думали по Шараканову, потому что это было направление, которое прорабатывалось главным тренером. Он может объяснить всё по Магомеду.

На тот момент Кристиан был подписан как игрок ротации за небольшие деньги. В ходе селекции у нас появились опытные защитники, и мы поняли, что держать его в составе не имеет смысла, потому что у нас есть и свои молодые защитники: Елисей Рябыкин, Курбан Лиъматов. Мы должны давать развитие им.

Что касается Профаки, то он праворукий защитник. Вы знаете причины, по которым он решил поменять клуб. Мы оказались среди первых. Это было наше совместное решение. Мы рассматривали многие варианты, и по Луке сошлись на том, что это молодой праворукий защитник, которому всего 24 года. Атакующего стиля. В будущем можем использовать его в большинстве. Посчитали, что он хороший вариант для нас. На него было достаточно претендентов, но нам удалось совершить трансфер, – передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.