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Бадюков: «Динамо» не могло пойти на условия, которые выдвигал Кол

Бадюков: «Динамо» не могло пойти на условия, которые выдвигал Кол
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Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Бадюков объяснил причины отказа от защитника Тимура Кола. Игрок перешёл в «Нефтехимик» в результате обмена.

«Предвосхищая ваш вопрос про причины отказа от Кола: Тимур не принимал нашу квалификацию. Вроде бы был готов остаться, но мы не могли принять те условия, которые он выдвигал. Мы предлагали ему пойти на просмотровый контракт, как это сделал Новиков, и в спортивной борьбе доказать своё место в составе. Он на это не пошёл, поэтому мы остались в правах на него, а потом приняли такое решение», – передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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