Тамбиев: у «Динамо» два серьёзных вратаря. Кто будет больше играть? Смотрим по ситуации

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев ответил, какими видит сочетания звеньев, и рассказал, как будет делить игровое время между вратарями.

— У вас на данный момент восемь защитников. Есть молодой Новиков, сейчас пришёл Профака. Как видите сочетания?

— Поправлю, их девять. Сезон длинный. Профака создаст здоровую конкуренцию среди защитников. В здоровой конкуренции ребята иначе себя чувствуют. Играть будут все, вкладываемся во всех защитников. Семь будем использовать, два — в ротации. Защитники — штучный товар, они все разноплановые у нас, будем исходить от соперника, стиля, будет ротация, конкуренция. Хенкеля приглашали на ту же роль, что и в минском «Динамо». Все условия обговорили на берегу. Но он проиграл конкуренцию более молодым защитникам, поэтому разорвали контракт. Всё по спортивному принципу.

— В «Адмирале» у вас первый вратарь сильно превосходил по уровню второго. Здесь, в «Динамо», высокая конкуренция, есть Подъяпольский, который уже доказал свой класс, Максим Моторыгин с непростым характером, он любит играть. Как будете делить игровое время между ними, 50 на 50?

— Это два серьёзных классных вратаря, мы будем отталкиваться от ситуации, кондиций, формы, соперника, с кем больше побеждаем. Здесь очень много нюансов. Разговариваем каждый день с тренером вратарей Александром Агопеевым. У нас ещё есть молодой интересный вратарь Подсуха, я б не сбрасывал его со счетов. Вспомним позапрошлый год, Мишуров в «Адмирале» начинал четвёртым вратарём, а заканчивал первым, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.