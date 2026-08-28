Бадюков — о Рябкине: в «Каролине» сказали, что в НХЛ запретили контакты с КХЛ

Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Бадюков ответил на вопрос о вероятности возвращения в команду нападающего Ивана Рябкина из системы «Каролины Харрикейнз». Воспитанник московского клуба уехал в Северную Америку в декабре 2024-го.

– Существует ли по-прежнему вариант с возвращением в «Динамо» Ивана Рябкина, о котором ходило много слухов?

– У Ивана было большое желание вернуться. Мы встречались с ним, говорили полтора часа, он говорил о своём желании доказать, что сейчас он совсем другой игрок, чем когда уезжал. Мы просили аренду у «Каролины», но возникли сложности. Они ответили, что не имеют права вести переговоры с нами, так как в НХЛ запретили контакты с КХЛ. Мы сделали запрос в НХЛ, они эту информацию нам не подтвердили.

Но в общем-то изначально была такая договорённость, что мы отпустим его в тренировочный лагерь «Каролины». Он поедет туда в сентябре и покажет себя, ведь они рассматривают его как ведущего центрального нападающего, хотя плей-офф он отыграл на краю. Мы не согласились на такие условия. Нам нужны игроки, на которых мы можем рассчитывать в сезоне, а не только тренироваться, – передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.