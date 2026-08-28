«Динамо» назвало причину, по которой проведёт домашний матч за пределами Москвы и области

Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Бадюков объяснил, почему домашний матч КХЛ с минским «Динамо» 12 сентября пройдёт в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК Динамо М Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

– Почему домашний матч с минским «Динамо» в итоге пришлось перенести в Санкт-Петербург?

– Только что говорил с Алексеем Анисимовым. Да, наш матч с минским «Динамо» пройдёт там. У арены есть недостатки, в принципе, как и всегда, но на 98% она принята.

У нас были иные варианты, мы их все рассматривали, как только стало понятно, что на «Арене ВТБ» пройдёт Спартакиада нашего генерального спонсора. Футболистам также пришлось переносить свой матч. Мы перенесли две игры нашей молодёжной команды.

Информацию про Спартакиаду мы получили уже посл