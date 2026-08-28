Генменеджер «Динамо» — о Морозове: «Спартак» выдвинул нам непосильные условия

Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Бадюков заявил, что клуб вёл переговоры о трансфере нападающего Ивана Морозова, но «Спартак» выдвинул непосильные условия.

«Мы общались со «Спартаком» относительно приобретения Ивана Морозова. Но нам выдвинули непосильные условия, предложив отдать взамен молодых игроков, с которыми не можем расстаться. Никогда не говори никогда. Всё ещё может случиться. Это касается и Ивана Морозова, на которого претендуют другие клубы, и Никиты Гусева. Условия сделки могут измениться, и тогда вернёмся к рассмотрению вопроса», – передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.