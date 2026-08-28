15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Динамо» — о Морозове: «Спартак» выдвинул нам непосильные условия

Генменеджер «Динамо» — о Морозове: «Спартак» выдвинул нам непосильные условия
Комментарии

Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Бадюков заявил, что клуб вёл переговоры о трансфере нападающего Ивана Морозова, но «Спартак» выдвинул непосильные условия.

«Мы общались со «Спартаком» относительно приобретения Ивана Морозова. Но нам выдвинули непосильные условия, предложив отдать взамен молодых игроков, с которыми не можем расстаться. Никогда не говори никогда. Всё ещё может случиться. Это касается и Ивана Морозова, на которого претендуют другие клубы, и Никиты Гусева. Условия сделки могут измениться, и тогда вернёмся к рассмотрению вопроса», – передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Где ждать Гусева и перейдёт ли Морозов в «Ак Барс»? Главные трансферные слухи КХЛ
Где ждать Гусева и перейдёт ли Морозов в «Ак Барс»? Главные трансферные слухи КХЛ