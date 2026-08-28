Тамбиев: не отказались бы от одного-двух новых форвардов, Хейз не зацепил

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что клуб всё ещё находится в поисках нападающих.

— Все отмечают талант Меликова, выдающуюся результативность в прошлом сезоне. Но ему не хватает габаритов. Как планируете подводить его к официальным матчам, где совсем другой уровень силового контакта?

— Скажу, что нет правильного рецепта для развития молодых игроков. Каждый случай индивидуален. Меликову есть куда развиваться. Скажу аккуратно, есть интеллект хоккейный. Не в росте дело, нужны злость игровая, характер, сердце, характер там есть. Его надо аккуратно подводить, мы не торопимся. Сегодня потренировался, завтра поставим играть его. Кто-то может сразу зайти, кому-то надо аккуратно. Для нас это боевая единица, прогресс в тренировках есть.

— Вы сказали, что ещё рассматриваете точечное усиление. Это будет крайний нападающий под топ-6?

— Мы в поисках. Селекция не закончилась. Собралась хорошая защитная линия. Дальше не отказались бы от одного-двух хороших нападающих. Рассматривали ли Хейза? Он меня не зацепил, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.