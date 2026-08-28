Защитник «Салавата Юлаева» Карасёв высказался о поражении от «Амура»

Защитник «Салавата Юлаева» Матвей Карасёв прокомментировал поражение от «Амура» (2:3 ОТ) на мемориале Ромазана.

– Интересный получился матч, был экспериментальный состав, много молодёжи. Как оцените игру?

– Было интересно играть, Григорий Панин подсказывал молодым, как и вся скамейка. Все подбадривали, приходила уверенность.

– Вы провели много времени на сборах с первой командой. Насколько это помогло?

– Да, помогло то, что я был на сборах. Было проще входить в игру, привыкнуть к скоростям.

– Многие удивились, увидя состав команды, но по ходу игры не было заметно, что уступаете в скоростях.

– Да, тренеры подсказывали, никто лишнего не переигрывал, были быстрые смены. Так что никто не выпадал из ритма.

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