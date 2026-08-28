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Защитник «Салавата Юлаева» Карасёв высказался о поражении от «Амура»

Защитник «Салавата Юлаева» Карасёв высказался о поражении от «Амура»
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Матвей Карасёв прокомментировал поражение от «Амура» (2:3 ОТ) на мемориале Ромазана.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2026, пятница. 13:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Ахсянов (Филяев, Загребин) – 10:49 (5x4)     1:1 Костенко (Ли, Лихачёв) – 27:28 (5x5)     2:1 Алалыкин (Щербаков, Жаровский) – 28:54 (5x4)     2:2 Борин (Кузьмин, Костенко) – 29:46 (5x5)     2:3 Акмальдинов (Ураков) – 63:56 (3x3)    

– Интересный получился матч, был экспериментальный состав, много молодёжи. Как оцените игру?
– Было интересно играть, Григорий Панин подсказывал молодым, как и вся скамейка. Все подбадривали, приходила уверенность.

– Вы провели много времени на сборах с первой командой. Насколько это помогло?
– Да, помогло то, что я был на сборах. Было проще входить в игру, привыкнуть к скоростям.

– Многие удивились, увидя состав команды, но по ходу игры не было заметно, что уступаете в скоростях.
– Да, тренеры подсказывали, никто лишнего не переигрывал, были быстрые смены. Так что никто не выпадал из ритма.