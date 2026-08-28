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«Не такого результата мы ждём». Исаков — о поражении «Торпедо» от «Динамо»

«Не такого результата мы ждём». Исаков — о поражении «Торпедо» от «Динамо»
Комментарии

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3 ОТ) на Кубке мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2026, пятница. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Сероух (Ткачёв) – 17:41 (5x4)     1:1 Меркли (Сикьюра, Уил) – 24:24 (5x4)     2:1 Никонов – 39:22 (5x5)     2:2 Ткачёв (Фирстов, Сероух) – 46:26 (5x5)     3:2 Ожиганов (Римашевский, Меркли) – 61:45 (3x3)    

— Нет ли флешбэков прошлой предсезонки? Там тоже неудачно начали, а в регулярке начали с шести побед.
— Понятно, что не такого результата мы ждём. Никто не выходит проигрывать. Всё достаточно явно: новый сезон, новая команда, не хочу никаких параллелей проводить.

— Александр Яремчук получил 5+20, нерядовой эпизод для предсезонки. Как видели это?
— Достаточно сложный момент. Он не хотел грубо играть. Шёл на чистый силовой приём. Здесь у меня к судьям нет вопросов. Это удар в колено, удар в бедро. Игровой эпизод, который, к сожалению, обернулся для нас удалением игрока. Как раз на фоне этого удаления