«Не такого результата мы ждём». Исаков — о поражении «Торпедо» от «Динамо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3 ОТ) на Кубке мэра Москвы.

— Нет ли флешбэков прошлой предсезонки? Там тоже неудачно начали, а в регулярке начали с шести побед.

— Понятно, что не такого результата мы ждём. Никто не выходит проигрывать. Всё достаточно явно: новый сезон, новая команда, не хочу никаких параллелей проводить.

— Александр Яремчук получил 5+20, нерядовой эпизод для предсезонки. Как видели это?

— Достаточно сложный момент. Он не хотел грубо играть. Шёл на чистый силовой приём. Здесь у меня к судьям нет вопросов. Это удар в колено, удар в бедро. Игровой эпизод, который, к сожалению, обернулся для нас удалением игрока. Как раз на фоне этого удаления