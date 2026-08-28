15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Лада. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — Адмирал, результат матча 28 августа 2026 года, счет 3:0, турнир имени Николая Пучкова

Дубль Бардакова принёс СКА победу над «Адмиралом» на турнире имени Николая Пучкова
Комментарии

Сегодня, 28 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
28 августа 2026, пятница. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Бардаков (Зайцев, Голдобин) – 20:56 (5x5)     2:0 Чебыкин (Зыков, Аймурзин) – 24:05 (5x4)     3:0 Бардаков (Плотников, Сапего) – 25:35 (5x5)    

На 21-й минуте нападающий СКА Захар Бардаков забил первый гол. На 25-й минуте форвард Николай Чебыкин удвоил преимущество армейцев. На 26-й минуте Бардаков забросил третью шайбу в ворота «Адмирала», оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:0.

«Турнир имени Николая Пучкова» проходит с 27 по 30 августа в Санкт-Петербурге. В следующей игре СКА встретится со СКА-ВМФ 29 августа. «Адмирал» в этот же день сыграет с «Барысом».