Дубль Бардакова принёс СКА победу над «Адмиралом» на турнире имени Николая Пучкова

Сегодня, 28 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 21-й минуте нападающий СКА Захар Бардаков забил первый гол. На 25-й минуте форвард Николай Чебыкин удвоил преимущество армейцев. На 26-й минуте Бардаков забросил третью шайбу в ворота «Адмирала», оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:0.

«Турнир имени Николая Пучкова» проходит с 27 по 30 августа в Санкт-Петербурге. В следующей игре СКА встретится со СКА-ВМФ 29 августа. «Адмирал» в этот же день сыграет с «Барысом».