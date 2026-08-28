Главный тренер «Лады» Зубов высказался о поражении от «Металлурга»
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Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение от «Металлурга» (5:6) на мемориале имени Ивана Ромазана.
Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 5
Лада
Тольятти
1:0 Силантьев (Сиряцкий, Фёдоров) – 01:26 (5x4) 1:1 Рыжов (Беляев, Леонтьев) – 04:16 (5x5) 2:1 Фёдоров (Ткачёв, Козлов) – 05:26 (5x4) 3:1 Вовченко (Толчинский, Джонсон) – 07:40 (5x3) 4:1 Тодд (Зеленов) – 23:34 (5x5) 5:1 Толчинский (Вовченко, Тодд) – 28:20 (5x5) 5:2 Карпов (Шакиров) – 29:12 (5x5) 5:3 Михайлов (Савчик, Белоусов) – 37:40 (5x5) 5:4 Чивилёв (Кугрышев, Кинг) – 39:22 (5x5) 6:4 Тодд (Толчинский, Орехов) – 39:45 (5x4) 6:5 Савчук (Шакиров) – 46:13 (5x5)