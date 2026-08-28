15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Лада. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Лады» Зубов высказался о поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Лады» Зубов высказался о поражении от «Металлурга»
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение от «Металлурга» (5:6) на мемориале имени Ивана Ромазана.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 5
Лада
Тольятти
1:0 Силантьев (Сиряцкий, Фёдоров) – 01:26 (5x4)     1:1 Рыжов (Беляев, Леонтьев) – 04:16 (5x5)     2:1 Фёдоров (Ткачёв, Козлов) – 05:26 (5x4)     3:1 Вовченко (Толчинский, Джонсон) – 07:40 (5x3)     4:1 Тодд (Зеленов) – 23:34 (5x5)     5:1 Толчинский (Вовченко, Тодд) – 28:20 (5x5)     5:2 Карпов (Шакиров) – 29:12 (5x5)     5:3 Михайлов (Савчик, Белоусов) – 37:40 (5x5)     5:4 Чивилёв (Кугрышев, Кинг) – 39:22 (5x5)     6:4 Тодд (Толчинский, Орехов) – 39:45 (5x4)     6:5 Савчук (Шакиров) – 46:13 (5x5)    