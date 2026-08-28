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Генменеджер «Виннипега» отреагировал на заявление Хеллебайка

Генменеджер «Виннипега» отреагировал на заявление Хеллебайка
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Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф отреагировал на заявление вратаря Коннора Хеллебайка. Ранее голкипер публично запросил обмен из клуба, в котором провёл всю свою карьеру.

«Коннор открыто говорил нам о своём желании перемен. Он был важной частью организации «Виннипег Джетс» на протяжении многих лет, и мы испытываем огромное уважение к тому, чего он здесь добился. Мы продолжим обдуманно разбираться в сложившейся ситуации, но на данный момент никакой новой информации нет», – приводит слова Чевелдэйоффа пресс-служба «Виннипега» в социальной сети Х.

В минувшем сезоне 33-летний вратарь провёл 57 матчей при 89,5% отражённых бросков, а также стал обладателем золотой медали Олимпийских игр 2026 года в составе сборной США. Срок действующего контракта Хеллебайка со средней годовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года.

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