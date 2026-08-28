Быков: Квартальнов должен справиться и выиграть третий Кубок Гагарина для «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы «Локомотива» на третью подряд победу в Кубке Гагарина, а также высказался о работе Дмитрия Квартальнова в ярославском клубе.

«Квартальнов должен справиться и выиграть третий Кубок Гагарина для «Локомотива». Думаю, он сделает это. «Локомотив» близок к тому, чтобы установить огромное достижение. Это одна из сильнейших команд КХЛ. Квартальнов должен привести клуб к очередному чемпионству», – приводит слова Быкова Metaratings.

Напомним, «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина в 2025 и 2026 годах. Первый раз команду к победе привёл Игорь Никитин, а затем – Боб Хартли.

В июне 2026 года стало известно, что ярославский клуб возглавил Дмитрий Квартальнов, который ранее был главным тренером минского «Динамо».