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Ремпал: чувствую, что потенциал «Салавата Юлаева» сейчас выше, чем в прошлом сезоне

Ремпал: чувствую, что потенциал «Салавата Юлаева» сейчас выше, чем в прошлом сезоне
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал оценил потенциал команды на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

– Как оцените потенциал «Салавата Юлаева» на новый сезон?
– Я чувствую, что потенциал нашей команды сейчас выше, чем в прошлом сезоне. Мы должны выступить лучше. Да, весной мы проиграли серию «Локомотиву» – очень мощной команде, но в этом году, уверен, мы станем сильнее. У нас очень хороший потенциал на новый сезон.

– Какую главную цель ставите перед собой на новый сезон КХЛ?
– У меня есть свои собственные цели, но о них я вам не скажу (смеётся). Самая главная наша командная цель на сезон – войти в тройку лучших команд Восточной конференции и подойти к играм плей-офф в наиболее хорошем функциональном состоянии. Мы будем к этому стремиться.

– Вы уже соскучились по сумасшедшей атмосфере во время домашних матчей на «Уфа-Арене»?
– О, да! У нас самые лучшие и страстные болельщики в лиге. В такой крутой атмосфере всегда очень приятно играть. Если честно, это один из важнейших факторов, почему я решил вернуться в Уфу, – приводит слова Ремпала официальный сайт КХЛ.

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