Селебрини высказался о возможности стать капитаном «Сан-Хосе»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался о возможности стать капитаном команды. 20-летний канадец может стать 11-м капитаном в истории «акул» и первым постоянным после Логана Кутюра, который носил капитанскую нашивку в сезоне-2023/2024.

«Меня устраивает то, как я веду команду, и не думаю, что это как-то повлияет на мой подход к работе каждый день», – приводит слова Селебрини NBC Sports Bay Area.

В июле «Сан-Хосе» продлил контракт с форвардом на пять лет и $ 18,8 млн в год. Договор начнёт действовать через год. В прошлом сезоне форвард был назначен альтернативным капитаном команды, а на чемпионате мира 2026 года он был капитаном сборной Канады.