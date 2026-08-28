Овечкин вышел на сцену к рэперам Басте и Гуфу на концерте в «Лужниках»

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на сцену к Басте (Василию Вакуленко) и Гуфу (Алексею Долматову) во время исполнения песни «Моя игра», которой рэперы завершили своё выступление. Первый большой совместный концерт Басты и Гуфа проходил 28 августа на стадионе «Лужники» в Москве.

«Ребята! Москва! «Лужники»! Россия!» — прокричал хоккеист со сцены. После этого Александр признался в любви своей супруге Анастасии Шубской.

40-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле 2025-го россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов. Александр является обладателем Кубка Стэнли вместе с командой.