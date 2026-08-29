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Костин прыгал на лавке, минчане праздновали сухую победу. Фото поражения ЦСКА

Костин прыгал на лавке, минчане праздновали сухую победу. Фото поражения ЦСКА
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28 августа в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», в котором встречались минское «Динамо» и московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу белорусского клуба.

Лучшие фото с матча «Динамо» Минск — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 26-й минуте нападающий «Динамо» Богдан Белкин забросил шайбу, которая до последней минуты основного времени оставалась единственной в матче. В желании отыграться ЦСКА заменил вратаря шестым полевым игроком и пропустил две шайбы в пустые ворота. Их авторами стали Даниил Сотишвили и Станислав Галиев.

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