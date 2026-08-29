Кейл Макар стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, продлив контракт с «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Кейлом Макаром.

«Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» сегодня объявил о подписании с защитником Кейлом Макаром восьмилетнего контракта до сезона-2034/2035. У Макара остался один год по действующему шестилетнему соглашению, подписанному 24 июля 2021 года.

Выбранный «Колорадо» в первом раунде (четвёртый общий номер) драфта НХЛ 2017 года, Макар является обладателем Кубка Стэнли (2022), двукратным обладателем «Норрис Трофи» (2021/2022, 2024/2025), получил «Конн Смайт Трофи» в 2022 году и «Колдер Трофи» в сезоне-2019/2020. Он является одним из 14 игроков, выигравших несколько «Норрис Трофи», только Эрик Карлссон — единственный другой действующий защитник, которому это удалось», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что среднегодовая зарплата 27-летнего Кейла Макара по новому контракту составит $ 20,4 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком лиги. Общая сумма контракта — $ 163,2 млн.

Кейл Макар набрал 507 (136+371) очков за карьеру в 470 матчах регулярного сезона НХЛ. Кроме этого, на его счету 90 (26+64) очков в 90 играх Кубка Стэнли.