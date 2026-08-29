Президент «Эвеланш» высказался о контракте Макара, ставшего самым высокооплачиваемым в НХЛ

Президент «Эвеланш» по хоккейным операциям Джо Сакик прокомментировал продление контракта с защитником команды Кейлом Макаром.

«Сегодня знаменательный день для «Колорадо Эвеланш» и наших замечательных болельщиков. Кейл — защитник, на котором держится команда, и его достижения говорят сами за себя. Он, безусловно, потрясающий соперник и игрок, но еще важнее то, что он отличный человек, товарищ по команде и представитель «Колорадо Эвеланш» и региона «Скалистых гор». Мы невероятно рады, что сделка состоялась и Кейл будет в свитере «Лавины» в течение следующего десятилетия», — приводит слова Сакика официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что среднегодовая зарплата 27-летнего Кейла Макара по новому контракту составит $ 20,4 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком лиги. Общая сумма контракта — $ 163,2 млн.