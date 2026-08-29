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«Колорадо стал вторым домом». Макар — о контракте с «Эвеланш» на $ 20,4 млн

«Колорадо стал вторым домом». Макар — о контракте с «Эвеланш» на $ 20,4 млн
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Защитник Кейл Макар прокомментировал подписание нового контракта с «Колорадо Эвеланш».

«Очень рад и польщён тем, что продолжу носить свитер «Колорадо» и представлять невероятную организацию и сообщество. Хотел бы поблагодарить семью Стэна Кронке, Джо Сакика и всю организацию за их преданность, доверие и веру в меня. Также хотел бы поблагодарить свою жену и семью за их поддержку. Спасибо фанатам «Эвеланш» за поддержку и за то, что приняли нас в Колорадо много лет назад.

Колорадо стал вторым домом для нас, мы очень благодарны за то, что находимся здесь. С нетерпением жду возможности вернуться на лёд с партнёрами по команде и продолжить работать над достижением нашей цели — вернуть Кубок Стэнли в город», — цитирует Макара сайт НХЛ.

Среднегодовая зарплата 27-летнего Кейла Макара по новому контракту составит $ 20,4 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком лиги. Общая сумма контракта — $ 163,2 млн.

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Кейл Макар стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, продлив контракт с «Колорадо»
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