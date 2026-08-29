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Хоккеист «Адмирала» попал в больницу после столкновения в матче со СКА

Хоккеист «Адмирала» попал в больницу после столкновения в матче со СКА
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Нападающий «Адмирала» Артём Пименов был доставлен в больницу после столкновения с защитником санкт-петербургского СКА Владиславом Сёминым в матче, который проходил в рамках Кубка Пучкова. Об этом сообщает ТАСС.

Пименов не смог самостоятельно покинуть площадку после того, как попал под силовой приём защитника СКА. Игрока увезли со льда на носилках.

«Артём сейчас не на стадионе, отвезли в больницу», — сказал собеседник агентства.

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
28 августа 2026, пятница. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Адмирал
Владивосток