Тайс Томпсон: Овечкин сделал нечто невероятное, но для меня Гретцки — лучший в истории

Американский нападающий «Барыса» Тайс Томпсон рассказал о своей встрече с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и сравнил его с канадцем Уэйном Гретцки.

«В детстве Александр был моим любимым игроком. Мне до сих пор нравится, как он играет, я люблю его. К счастью, мне удалось с ним встретиться в прошлом сезоне, когда я приезжал домой. Он был в моём городе на одном из матчей, где тренирует мой отец. Мы встретились с Овечкиным на катке, это было круто! Он отличный парень и великолепный хоккеист.

Я всегда равнялся на него, ведь это один из лучших хоккеистов в истории. Он сделал нечто невероятное и продолжает это. Для меня Гретцки — всё равно лучший в истории, но сравнивать Овечкина с ним — как сравнивать Леброна Джеймса с Май