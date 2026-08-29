Ковальчук: сделаю всё возможное, чтобы в 2028 году сборная России сыграла на Кубке мира

Олимпийский чемпион президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук заявил, что участие сборной России в Кубке мира — 2028 может стать первым шагом к полноценному возвращению команды на международную арену.

— Студенческая сборная России по хоккею допущена на Универсиаду в Китае. Это первый международный турнир с 2022 года. Насколько вас это радует?

— Это отличная суперновость. Мне кажется, весь мир уже понимает, что спорт без России неполноценен.

Чемпионаты мира, Олимпиады — в любом виде спорта должны участвовать российские спортсмены, потому что наши атлеты одни из лучших в мире. Мы видим это и по плов