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Ковальчук: сделаю всё возможное, чтобы в 2028 году сборная России сыграла на Кубке мира

Ковальчук: сделаю всё возможное, чтобы в 2028 году сборная России сыграла на Кубке мира
Комментарии

Олимпийский чемпион президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук заявил, что участие сборной России в Кубке мира — 2028 может стать первым шагом к полноценному возвращению команды на международную арену.

— Студенческая сборная России по хоккею допущена на Универсиаду в Китае. Это первый международный турнир с 2022 года. Насколько вас это радует?
— Это отличная суперновость. Мне кажется, весь мир уже понимает, что спорт без России неполноценен.

Чемпионаты мира, Олимпиады — в любом виде спорта должны участвовать российские спортсмены, потому что наши атлеты одни из лучших в мире. Мы видим это и по плов