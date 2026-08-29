«Это большой скандал». Кожевников — о правиле КХЛ о задержке шайбы в руке

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о новом правиле в КХЛ о задержке шайбы в руке. Позже президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига изменит его до начала сезона.

— Как оцениваете историю с отменой штрафа за задержку шайбы крагой?

— Надо отдать должное президенту КХЛ, он вовремя вмешался и отменил это абсурдное правило. Но вообще-то это большой скандал. За неделю до старта чемпионата ведущие тренеры КХЛ поднимают, по сути, бунт. При этом их клубы летом сами же голосовали за новое правило. Загадка!

— У вас есть отгадка?

— Две – на выбор. Или в клубах халатно относятся к своим обязанностям — и даже не смотрят на предложения из КХЛ, автоматически их подписывают. Или же клубы уже просто троллят главного арбитра. И, например, если завтра он предложит перевести хоккейный матч в футбольный формат — два периода по 45 минут, они тоже проголосуют, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.