Крикунов: СКА будет в топ-3 Запада в новом сезоне КХЛ

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов высказался о шансах СКА в новом сезоне КХЛ-2026/2027.

«Думаю, СКА будет в топ-3 Запада. Во-первых, Ларионов второй сезон будет уже в клубе работать. Во-вторых, проведена селекция, от кого-то избавились, кого-то взяли. Уверен, что они в предстоящем сезоне будут сильнее, чем в прошлом», — цитирует Крикунова Vprognoze.

В прошлом сезоне СКА занял пятое место в Западной конференции с 81 очком. В Кубке Гагарина команда Ларионова вылетела в первом раунде, проиграв ЦСКА со счётом 1-4 в серии.

Новый сезон СКА начнёт домашней игрой с «Ладой» 5 сентября.