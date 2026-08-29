15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Совсем другой хоккей». Защитник «Металлурга» — об обмене из СКА

«Совсем другой хоккей». Защитник «Металлурга» — об обмене из СКА
Комментарии

Защитник «Металлурга» Егор Зеленов прокомментировал свой обмен из СКА в магнитогорский клуб.

– По предсезонным матчам складывается впечатление, что в «Металлурге» вам доверяют больше, чем в СКА.
– В целом можно сказать, что да. Но это зависит от манеры игры, здесь совсем другой хоккей. Сейчас пытаюсь на него перестроиться, прорабатывать определённые моменты и показывать себя.

– Как узнали о грядущем обмене?
– Был в отпуске, получил несколько звонков. Мне сказали об обмене, я подумал: «Прикольно, в Магнитогорск? Ничего себе!» С радостью приехал, с каждым днём мне тут нравится всё больше и больше.

– Тяжело было покидать СКА?
– Я был в клубе с 16 лет, прошёл все ступени. Но это хоккейная жизнь, всегда нужно расти. Считаю, что обмен в «Металлург» — шаг вперёд. Нужно развиваться и играть в свой хоккей, — сказал Зеленов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Зеленовым читайте на «Чемпионате»: