«Совсем другой хоккей». Защитник «Металлурга» — об обмене из СКА

Защитник «Металлурга» Егор Зеленов прокомментировал свой обмен из СКА в магнитогорский клуб.

– По предсезонным матчам складывается впечатление, что в «Металлурге» вам доверяют больше, чем в СКА.

– В целом можно сказать, что да. Но это зависит от манеры игры, здесь совсем другой хоккей. Сейчас пытаюсь на него перестроиться, прорабатывать определённые моменты и показывать себя.

– Как узнали о грядущем обмене?

– Был в отпуске, получил несколько звонков. Мне сказали об обмене, я подумал: «Прикольно, в Магнитогорск? Ничего себе!» С радостью приехал, с каждым днём мне тут нравится всё больше и больше.

– Тяжело было покидать СКА?

– Я был в клубе с 16 лет, прошёл все ступени. Но это хоккейная жизнь, всегда нужно расти. Считаю, что обмен в «Металлург» — шаг вперёд. Нужно развиваться и играть в свой хоккей, — сказал Зеленов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.