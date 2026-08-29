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Зеленов: думал, Магнитогорск — заводской суровый город. Но люди тут очень приветливые

Зеленов: думал, Магнитогорск — заводской суровый город. Но люди тут очень приветливые
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Защитник «Металлурга» Егор Зеленов поделился впечатлениями от жизни в Магнитогорске.

– Жизнь в Магнитогорске после Санкт-Петербурга ощущается спокойнее?
– Да, гораздо спокойнее. Город мне очень понравился. Когда меня обменяли, думал, что это заводской суровый город, а на самом деле здесь очень приветливые, хорошие и весёлые люди. Нравится гулять по Магнитогорску. Есть замечательный парк «Притяжение», где можно здорово провести время с семьёй.

Много интересных мест – 28 августа ездили на экскурсию на металлургический комбинат. Было интересно взглянуть, чем живёт город, люди, которые здесь работают. Не видел многих деталей, но посмотреть на те места, которые нам показали, было любопытно, — сказал Зеленов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.